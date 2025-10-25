Journée de l’UNC d’Entre-deux-Mers Salle Saint-Romain Sauveterre-de-Guyenne

Salle Saint-Romain 4 Ter Rue Saint-Romain Sauveterre-de-Guyenne Gironde

L’UNC Entre-deux-Mers organise une rencontre à la salle des fêtes Saint Romain pour présenter leur nouvelle publication. Dès 11 h, vous pourrez assister à la présentation et à la dédicace de l’édition spéciale du 80e anniversaire de l’ouvrage Et eux aussi, ils furent des résistants . L’après-midi se poursuivra à 14 h avec la projection de trois extraits de films croisant fiction et faits historiques. Seront évoqués l’opération Frankton de 1942, l’attaque d’un train blindé filmée en 1945 et les journées de la Libération de Paris en août 1944. L’événement est ouvert à tous. .

Salle Saint-Romain 4 Ter Rue Saint-Romain Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 53 45

