Journée de lutte contre le SIDA dépistage gratuit Centre social Agora Bourganeuf
Journée de lutte contre le SIDA dépistage gratuit Centre social Agora Bourganeuf vendredi 12 décembre 2025.
Journée de lutte contre le SIDA dépistage gratuit
Centre social Agora 2 avenue du Dr Butaud Bourganeuf Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le Sida, le Centre Hospitalier de Guéret vous propose un dépistage des hépatites virales B et C ainsi que des infections sexuellement transmissibles.
Rendez-vous au Centre Social Agora.
Dépistage gratuit et anonyme. .
Centre social Agora 2 avenue du Dr Butaud Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 68 01 33
English : Journée de lutte contre le SIDA dépistage gratuit
L’événement Journée de lutte contre le SIDA dépistage gratuit Bourganeuf a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Creuse Sud Ouest