Journée de lutte contre le SIDA dépistage gratuit Centre social Agora Bourganeuf

Journée de lutte contre le SIDA dépistage gratuit

Centre social Agora 2 avenue du Dr Butaud Bourganeuf Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le Sida, le Centre Hospitalier de Guéret vous propose un dépistage des hépatites virales B et C ainsi que des infections sexuellement transmissibles.

Rendez-vous au Centre Social Agora.

Dépistage gratuit et anonyme. .

Centre social Agora 2 avenue du Dr Butaud Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 68 01 33

English : Journée de lutte contre le SIDA dépistage gratuit

L’événement Journée de lutte contre le SIDA dépistage gratuit Bourganeuf a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Creuse Sud Ouest