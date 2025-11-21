Journée de lutte contre les violences faites aux femmes

Lons-le-Saunier Jura

– Vendredi 21 ciné débat Black Box Diaries de Shiori Ito au 4C à 20h 4.50€

– Samedi 22 petit déjeuner du droit au foyer du Théâtre de 9h à 11h + stand à Poligny

– Mercredi 26 karaoké féministe au Darius (Bœuf sur le Toit, 135 place du Maréchal Juin) de 18h à 20h

– Jeudi 27 théâtre forum à Saint-Claude .

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 10 95 accueil@cidff39.fr

