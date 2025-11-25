Journée de lutte contre les violences faites aux femmes Espace Culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement

Journée de lutte contre les violences faites aux femmes

Mardi 25 novembre 2025 de 14h à 19h. Espace Culturel Busserine 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Violences faites aux femmes Documentaire, table ronde, exposition avec les associations Cœurs de France et Femmes solidaires

À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, une journée d’échanges et de sensibilisation le mardi 25 novembre à l’Espace Culturel Busserine, en partenariat avec les associations Cœurs de France et Femmes Solidaires.

Un événement ouvert à toutes et à tous femmes, hommes, jeunes, familles car les violences conjugales et psychologiques peuvent toucher chacun d’entre nous.



Au programme

Des Interventions et échanges avec des professionnels proposés par Cœurs de France

un docteur en médecine, des représentants de la Police Municipale, et d’autres acteurs engagés dans la prévention et l’accompagnement des victimes. L’occasion, donc, d’un temps de parole et d’écoute,

Une exposition sur la problématique des violences et discriminations faites aux femmes, proposée par Femmes Solidaires, viendra compléter cette journée. .

Espace Culturel Busserine 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 85 00 espaceculturelbusserine@gmail.com

English :

Violence against women Documentary, round table, exhibition with the associations C?urs de France and Femmes solidaires

German :

Gewalt gegen Frauen Dokumentarfilm, Rundtischgespräch, Ausstellung mit den Vereinen C?urs de France und Femmes solidaires

Italiano :

Violenza contro le donne Documentario, tavola rotonda, mostra con le associazioni C’urs de France e Femmes solidaires

Espanol :

Violencia contra las mujeres Documental, mesa redonda, exposición con las asociaciones Cœurs de France y Femmes solidaires

