Journée de lutte contre les violences faites aux femmes Théâtre Emile Loubet Montélimar dimanche 30 novembre 2025.
Journée de lutte contre les violences faites aux femmes
Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar Drôme
Début : 2025-11-30 14:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
14h Exposition d’œuvres d’artistes locaux sur le théme de la femme
15h30 Spectacle La Folia
17h Conférence Touche pas à ma pôte
Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
2pm Exhibition of works by local artists on the theme of women
3:30pm La Folia show
5pm Touche pas à ma pôte conference
German :
14 Uhr Ausstellung von Werken lokaler Künstler zum Thema Frauen
15.30 Uhr Aufführung von La Folia
17:00 Uhr Vortrag Touche pas à ma pôte (Keine Angst vor meiner Pfote)
Italiano :
14.00 Mostra di opere di artisti locali sul tema della donna
15.30 Spettacolo di La Folia
17.00 Conferenza Touche pas à ma pôte
Espanol :
14.00 h Exposición de obras de artistas locales sobre el tema de la mujer
15.30 h Espectáculo de La Folia
17.00 Conferencia Touche pas à ma pôte
L’événement Journée de lutte contre les violences faites aux femmes Montélimar a été mis à jour le 2025-10-31 par Montélimar Tourisme Agglomération