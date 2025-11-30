Journée de lutte contre les violences faites aux femmes Théâtre Emile Loubet Montélimar

Journée de lutte contre les violences faites aux femmes

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar Drôme

Début : 2025-11-30 14:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

14h Exposition d’œuvres d’artistes locaux sur le théme de la femme

15h30 Spectacle La Folia

17h Conférence Touche pas à ma pôte

English :

2pm Exhibition of works by local artists on the theme of women

3:30pm La Folia show

5pm Touche pas à ma pôte conference

German :

14 Uhr Ausstellung von Werken lokaler Künstler zum Thema Frauen

15.30 Uhr Aufführung von La Folia

17:00 Uhr Vortrag Touche pas à ma pôte (Keine Angst vor meiner Pfote)

Italiano :

14.00 Mostra di opere di artisti locali sul tema della donna

15.30 Spettacolo di La Folia

17.00 Conferenza Touche pas à ma pôte

Espanol :

14.00 h Exposición de obras de artistas locales sobre el tema de la mujer

15.30 h Espectáculo de La Folia

17.00 Conferencia Touche pas à ma pôte

