Journée de lutte contre l’illettrisme Salle Laurentine Teillet Saint-Junien

Journée de lutte contre l’illettrisme Salle Laurentine Teillet Saint-Junien mercredi 10 septembre 2025.

Journée de lutte contre l’illettrisme

Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10

Dans le cadre des journées nationales d’action contre l’illettrisme, la Mission Locale Rurale de la Haute-Vienne organise, en partenariat avec la médiathèque de Saint-Junien, une projection-débat autour d’un documentaire sur l’illettrisme.

Le film aborde les difficultés rencontrées au quotidien par les personnes en situation d’illettrisme et met en lumière des parcours de réapprentissage.

La projection sera suivie d’un quiz interactif et d’un échange avec le public.

L’après-midi se poursuivra à la médiathèque, avec les bibliothécaires, pour une découverte des lieux, du fonds dédié, ainsi que de l’offre numérique proposée en lien avec la Bibliothèque Départementale.

Objectifs sensibiliser à l’illettrisme, repérer les freins, réfléchir à son impact sur l’autonomie, l’accès aux droits, la vie professionnelle/personne

Réservation conseillée. .

Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 45 74

English : Journée de lutte contre l’illettrisme

German : Journée de lutte contre l’illettrisme

Italiano :

Espanol : Journée de lutte contre l’illettrisme

L’événement Journée de lutte contre l’illettrisme Saint-Junien a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Porte Océane du Limousin