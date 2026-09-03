Informations pratiques

La Bégude-de-Mazenc

Journée de massages

Parc La Bégude-de-Mazenc Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Offrez-vous une parenthèse de douceur tout en soutenant un beau projet. Des professionnelles formées à l’école de massage Argan Ila (Pôle Santé de la Bégude) vous accueillent pour une journée de massages.

.

Parc La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 45 00 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Treat yourself to a moment of relaxation while supporting a wonderful cause. Professionals trained at the Argan Ila massage school (Pôle Santé de la Bégude) welcome you for a day of massages.

L’événement Journée de massages La Bégude-de-Mazenc a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux