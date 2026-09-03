Journée de massages La Bégude-de-Mazenc
samedi 3 octobre 2026 · La Bégude-de-Mazenc
Informations pratiques
La Bégude-de-Mazenc
Journée de massages
Parc La Bégude-de-Mazenc Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Offrez-vous une parenthèse de douceur tout en soutenant un beau projet. Des professionnelles formées à l’école de massage Argan Ila (Pôle Santé de la Bégude) vous accueillent pour une journée de massages.
.
Parc La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 45 00 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Treat yourself to a moment of relaxation while supporting a wonderful cause. Professionals trained at the Argan Ila massage school (Pôle Santé de la Bégude) welcome you for a day of massages.
L’événement Journée de massages La Bégude-de-Mazenc a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à La Bégude-de-Mazenc (Drôme)
- Visite libre de la Chapelle du Mont Carmel, Chapelle Notre-Dame-du-Mont-Carmel, La Bégude-de-Mazenc 19 septembre 2026
- Visite Guidée de Châteauneuf-de-Mazenc, village perché à la Bégude-de-Mazenc, vieux village de la Bégude-de-Mazenc, La Bégude-de-Mazenc 19 septembre 2026
- Exposition sur le Beffroi . Le jour du soleil noir, Église Saint-Pierre-aux-Liens., La Bégude-de-Mazenc 19 septembre 2026
- Séjour Ressourcement MAS 1850 La Bégude-de-Mazenc 23 octobre 2026