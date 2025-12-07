Journée de Noël à Croignon Salle des fêtes Croignon
Salle des fêtes Le Bourg Croignon Gironde
Le dimanche 7 décembre , la Mairie de Croignon vous invite à célébrer la journée de Noël. À 11 h, assistez au spectacle Le Secret de Noël à la salle des fêtes. Puis de 14 h 30 à 17 h, place à la Noël Party, une animation spécialement dédiée aux enfants de 6 à 11 ans. Chaque enfant devra être accompagné d’un adulte responsable pour l’amener et le récupérer. Un moment festif et magique à ne pas manquer. Plus d’informations auprès de la mairie. .
Salle des fêtes Le Bourg Croignon 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 10 64 mairie@croignon.fr
