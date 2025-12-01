Journée de Noël à Gammvert Gammvert Liesle

Journée de Noël à Gammvert

Gammvert 8 Rue de Buffard Liesle Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 18:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Rendez-vous le 13 décembre dans votre Gamm vert Liesle pour une journée magique artisans, gourmandises, vin chaud et ambiance festive.

Photo avec le Père Noël !

On vous attend nombreux ! .

Gammvert 8 Rue de Buffard Liesle 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 43 34

