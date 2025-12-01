Journée de Noël à Gammvert Gammvert Liesle
Gammvert 8 Rue de Buffard Liesle Doubs
Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13 18:30:00
2025-12-13
Rendez-vous le 13 décembre dans votre Gamm vert Liesle pour une journée magique artisans, gourmandises, vin chaud et ambiance festive.
Photo avec le Père Noël !
On vous attend nombreux ! .
Gammvert 8 Rue de Buffard Liesle 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 43 34
