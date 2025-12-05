Journée de Noël à la Maison des artisans Maison des artisans Sauveterre-de-Guyenne

Journée de Noël à la Maison des artisans

Maison des artisans 2 Rue Saint-Romain Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Pour sa journée de Noël, la Maison des artisans de Sauveterre-de-Guyenne vous invite à venir faire vos achats de Noël en toute convivialité. Le vin chaud et la tisane seront offerts, avec des petits gâteaux. Des ateliers de décoration de Noël en argile et d’étoile en feutre de laine seront également accessibles en participation libre. .

Maison des artisans 2 Rue Saint-Romain Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 84 25 92 15 arts.typiques@gmail.com

