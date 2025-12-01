Journée de Noël à Mesquer Mesquer
50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique
Début : 2025-12-13 12:00:00
fin : 2025-12-13 23:00:00
2025-12-13
° déjeuner 12-14h Assiette de choucroute (15 euros) sur réservation!
(saucisse fumée fermière et bio, knack d’Alsace, spaetzle pâtes fraîches maison- et choucroute
° 15h-21 h stand de vins chauds, chocolat chaud, et HOTDOG choucroute !
° 21H: Concert folk de Heeka !
Et pour connaître toutes les animations de Noël sur la Destination La Baule Presqu’île de Guérande, cliquez ci-dessous !
Les animations de Noël .
50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com
