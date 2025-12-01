Journée de Noël à Mesquer Mesquer

Journée de Noël à Mesquer

50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 12:00:00

fin : 2025-12-13 23:00:00

Date(s) :

2025-12-13

° déjeuner 12-14h Assiette de choucroute (15 euros) sur réservation!

(saucisse fumée fermière et bio, knack d’Alsace, spaetzle pâtes fraîches maison- et choucroute

° 15h-21 h stand de vins chauds, chocolat chaud, et HOTDOG choucroute !

° 21H: Concert folk de Heeka !

Et pour connaître toutes les animations de Noël sur la Destination La Baule Presqu'île de Guérande, cliquez ci-dessous !

Les animations de Noël .

50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com

