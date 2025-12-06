Journée de Noël créative Périers
Journée de Noël créative Périers samedi 6 décembre 2025.
Journée de Noël créative
8 place du Fairage Périers Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Organisation d’ateliers bricolages de Noël Couronne, boule, centre de table et range couvert de Noël.
Pour les 6 ans et plus
En complément de la Party Ludo .
8 place du Fairage Périers 50190 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 lafourmiliere@cocm.fr
English : Journée de Noël créative
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée de Noël créative Périers a été mis à jour le 2025-11-13 par Côte Ouest Centre Manche