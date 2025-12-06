Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée de Noël créative Périers

Journée de Noël créative Périers samedi 6 décembre 2025.

Journée de Noël créative

8 place du Fairage Périers Manche

Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00

2025-12-06

Organisation d’ateliers bricolages de Noël Couronne, boule, centre de table et range couvert de Noël.
Pour les 6 ans et plus
8 place du Fairage Périers 50190 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62  lafourmiliere@cocm.fr

