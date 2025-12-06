Journée de Noël créative Périers

Journée de Noël créative

8 place du Fairage Périers Manche

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

2025-12-06

Organisation d’ateliers bricolages de Noël Couronne, boule, centre de table et range couvert de Noël.

Pour les 6 ans et plus

En complément de la Party Ludo .

8 place du Fairage Périers 50190 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 lafourmiliere@cocm.fr

