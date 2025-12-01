Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée de Noël L’Alsace à Dragey Place de Newport Dragey-Ronthon

Journée de Noël L’Alsace à Dragey Place de Newport Dragey-Ronthon samedi 20 décembre 2025.

Journée de Noël L’Alsace à Dragey

Place de Newport Dragey Dragey-Ronthon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 21:00:00

Date(s) :
2025-12-20

Au programme marché de Noël, jeux en bois géants intergénérationnels, concours de tricot, arrivée du Père-Noël (à 16h30), concert de Norkito (à 18h), marche aux flambeaux (à 20h), restauration sur place (midi et soir sans réservation).
Une journée pour fêter Noël en famille !   .

Place de Newport Dragey Dragey-Ronthon 50530 Manche Normandie +33 6 82 02 26 55  comitedesfetes.drageyronthon@ecomail.fr

English : Journée de Noël L’Alsace à Dragey

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée de Noël L’Alsace à Dragey Dragey-Ronthon a été mis à jour le 2025-11-13 par OT MSM Normandie BIT Genêts