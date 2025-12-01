Journée de Noël L’Alsace à Dragey Place de Newport Dragey-Ronthon
Place de Newport Dragey Dragey-Ronthon Manche
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 21:00:00
2025-12-20
Au programme marché de Noël, jeux en bois géants intergénérationnels, concours de tricot, arrivée du Père-Noël (à 16h30), concert de Norkito (à 18h), marche aux flambeaux (à 20h), restauration sur place (midi et soir sans réservation).
Une journée pour fêter Noël en famille ! .
Place de Newport Dragey Dragey-Ronthon 50530 Manche Normandie +33 6 82 02 26 55 comitedesfetes.drageyronthon@ecomail.fr
English : Journée de Noël L’Alsace à Dragey
