Journée de Noël L’Alsace à Dragey Place de Newport Dragey-Ronthon

Journée de Noël L’Alsace à Dragey

Place de Newport Dragey Dragey-Ronthon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 21:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Au programme marché de Noël, jeux en bois géants intergénérationnels, concours de tricot, arrivée du Père-Noël (à 16h30), concert de Norkito (à 18h), marche aux flambeaux (à 20h), restauration sur place (midi et soir sans réservation).

Une journée pour fêter Noël en famille ! .

Place de Newport Dragey Dragey-Ronthon 50530 Manche Normandie +33 6 82 02 26 55 comitedesfetes.drageyronthon@ecomail.fr

L’événement Journée de Noël L’Alsace à Dragey Dragey-Ronthon a été mis à jour le 2025-11-13 par OT MSM Normandie BIT Genêts