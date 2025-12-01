Journée de Noël solidaire Beautiran

Journée de Noël solidaire

La troisième Journée de Noël solidaire aura lieu le 13 décembre !

Au programme de la journée

– À 11 h, à l’espace culturel, projection par BeautiCiné du Noël féérique , une série de courts-métrages sur des contes de Noël

– De 11 h à 17 h Marché de Noël, Place de Verdun en face de la mairie.

Ce marché permettra à chacun de faire des emplettes avec la possibilité de faire des dons, d’aider des associations caritatives ou de rapporter des jouets au Conseil Municipal des Jeunes qui organise une collecte de jouets au profit du Secours Populaire.

Présence de foodtrucks pour se restaurer

– A 19 h, concert de Tiger Rose à l’église (entrée gratuite) .

Centre bourg Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 06 15 contact@mairie-beautiran.fr

