Journée de Noêl Vergt Vergt

Journée de Noêl Vergt

Bureau d’Information Touristique Vergt Vergt Dordogne

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Le Bureau d’Information Touristique de Vergt ouvre ses portes à de nombreux artisans !

De 10h à 17h venez rencontrer les artistes !

De 16h à 17h le goûter avec le père Noël chocolat chaud

Bureau d’Information Touristique Vergt Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 45 10

English : Journée de Noêl Vergt

The Vergt Tourist Information Office is opening its doors to lots of artisans!

Come and meet the artists from 10 a.m. to 5 p.m.!

From 4 p.m. to 5 p.m., enjoy a snack with Santa Claus—hot chocolate included.

