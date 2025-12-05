Journée de Noêl Vergt Vergt
Journée de Noêl Vergt Vergt vendredi 5 décembre 2025.
Journée de Noêl Vergt
Bureau d’Information Touristique Vergt Vergt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Le Bureau d’Information Touristique de Vergt ouvre ses portes à de nombreux artisans !
De 10h à 17h venez rencontrer les artistes !
De 16h à 17h le goûter avec le père Noël chocolat chaud
Le Bureau d’Information Touristique de Vergt ouvre ses portes à de nombreux artisans !
De 10h à 17h venez rencontrer les artistes !
De 16h à 17h le goûter avec le père Noël chocolat chaud .
Bureau d’Information Touristique Vergt Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 45 10
English : Journée de Noêl Vergt
The Vergt Tourist Information Office is opening its doors to lots of artisans!
Come and meet the artists from 10 a.m. to 5 p.m.!
From 4 p.m. to 5 p.m., enjoy a snack with Santa Claus—hot chocolate included.
L’événement Journée de Noêl Vergt Vergt a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux