Journée de Pâques Kingersheim
Journée de Pâques Kingersheim vendredi 3 avril 2026.
Journée de Pâques
Rue Pierre de Coubertin Kingersheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-03 10:00:00
fin : 2026-04-03 19:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Venez partager une journée festive et pleine d’énergie spécialement imaginée pour les enfants et leurs familles.
Trois temps forts rythmeront la journée. De 10h à 12h30, place à une grande kermesse accompagnée d’une chasse aux œufs dans le parc. L’après-midi, de 14h à 16h, les enfants pourront participer à un loto qui leur est spécialement dédié. Enfin, la journée se terminera en musique et dans la bonne humeur avec une grande boum de 17h à 19h.
Une buvette et un espace de restauration seront également disponibles sur place pour prolonger ce moment convivial. .
Rue Pierre de Coubertin Kingersheim 68260 Haut-Rhin Grand Est +33 6 14 06 23 91 bckingersheim.event@gmail.com
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English :
L’événement Journée de Pâques Kingersheim a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace