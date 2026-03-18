Journée de Pâques

Rue Pierre de Coubertin Kingersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 10:00:00

fin : 2026-04-03 19:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Venez partager une journée festive et pleine d’énergie spécialement imaginée pour les enfants et leurs familles.

Trois temps forts rythmeront la journée. De 10h à 12h30, place à une grande kermesse accompagnée d’une chasse aux œufs dans le parc. L’après-midi, de 14h à 16h, les enfants pourront participer à un loto qui leur est spécialement dédié. Enfin, la journée se terminera en musique et dans la bonne humeur avec une grande boum de 17h à 19h.

Une buvette et un espace de restauration seront également disponibles sur place pour prolonger ce moment convivial. .

Rue Pierre de Coubertin Kingersheim 68260 Haut-Rhin Grand Est +33 6 14 06 23 91 bckingersheim.event@gmail.com

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English :

L’événement Journée de Pâques Kingersheim a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace