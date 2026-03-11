Journée de pâté de pommes de terre Chameyrat

Journée de pâté de pommes de terre Puy de Mirat Chameyrat 2026-03-21

Puy de Mirat Chameyrat Corrèze

Tarif : – – 3 EUR

Journée pâté de pommes de terre au local des chasseurs. Pour vous servir au mieux, veuillez réserver vos parts. Tarif 3 € la part; Veuillez prévoir votre emballage !   .

Puy de Mirat Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 26 42 94 

L’événement Journée de pâté de pommes de terre Chameyrat a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

