Journée de patrimoine européen au château de la Reine Margot saint projet 82160 Saint-Projet

Journée de patrimoine européen au château de la Reine Margot saint projet 82160 chateau de la reine margot au bourg 82160 saint projet Saint-Projet Tarn-et-Garonne

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

visites guidées , brocante , buffet a volonté au chateau de la reine margot pour ces journées de patrimoine européen 2025

Saint-Projet 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 83 97 19 63 bergaulphilippe@gmail.com

English :

guided tours, flea market, all-you-can-eat buffet at the chateau de la reine margot for european heritage days 2025

German :

führungen, Flohmarkt, Buffet nach Belieben im Schloss der Königin Margot für diese Tage des europäischen Kulturerbes 2025

Italiano :

visite guidate, mercatino delle pulci, buffet a volontà al castello della Regina Margot per le giornate del patrimonio europeo 2025

Espanol :

visitas guiadas, mercadillo y bufé libre en el castillo de la reina margot con motivo de las jornadas del patrimonio europeo 2025

