Journée de Pentecôte Larrivière-Saint-Savin
Journée de Pentecôte Larrivière-Saint-Savin lundi 25 mai 2026.
Larrivière-Saint-Savin
Journée de Pentecôte
Larrivière-Saint-Savin Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 10:15:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Journée du souvenir du monde de l’ovalie à la chapelle ND du rugby. Au programme de la journée
– 10h15 messe sur l’esplanade de la chapelle
– 12h Verre de l’amitié
– 12h30 Pique nique partagé ou repas chaud préparé par l’USG Rugby. Inscriptions avant le 18 mai au 06 08 00 88 48 ou au 06 37 86 78 98. 15€ repas
– 15h Témoignages et prières pour ceux qui le souhaitent. .
Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 00 88 48
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English : Journée de Pentecôte
L’événement Journée de Pentecôte Larrivière-Saint-Savin a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Grenade