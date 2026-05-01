Larrivière-Saint-Savin

Journée de Pentecôte

Larrivière-Saint-Savin Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 10:15:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Journée du souvenir du monde de l’ovalie à la chapelle ND du rugby. Au programme de la journée

– 10h15 messe sur l’esplanade de la chapelle

– 12h Verre de l’amitié

– 12h30 Pique nique partagé ou repas chaud préparé par l’USG Rugby. Inscriptions avant le 18 mai au 06 08 00 88 48 ou au 06 37 86 78 98. 15€ repas

– 15h Témoignages et prières pour ceux qui le souhaitent. .

Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 00 88 48

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English : Journée de Pentecôte

L’événement Journée de Pentecôte Larrivière-Saint-Savin a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Grenade