JOURNÉE DE PLEINE CONSCIENCE Montbrun-Bocage

JOURNÉE DE PLEINE CONSCIENCE

SALLE POLYVALENTE Montbrun-Bocage Haute-Garonne

Début : 2025-11-18 09:30:00

fin : 2025-11-18 14:00:00

2025-11-18

Explorez la pleine conscience le samedi 18 octobre de 9h30 à 14 à la salle polyvalente de Montbrun-Bocage !

Organisée par

SALLE POLYVALENTE Montbrun-Bocage 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 44 04 22 90

English :

Explore mindfulness on Saturday, October 18 from 9:30 a.m. to 2 p.m. at the salle polyvalente in Montbrun-Bocage!

German :

Erforschen Sie Achtsamkeit am Samstag, den 18. Oktober von 9:30 bis 14 in der Mehrzweckhalle von Montbrun-Bocage!

Italiano :

Esplorate la mindfulness sabato 18 ottobre dalle 9.30 alle 14.00 presso la Salle Polyvalente di Montbrun-Bocage!

Espanol :

Explore el mindfulness el sábado 18 de octubre, de 9.30 a 14.00 horas, en la Sala Polivalente de Montbrun-Bocage

