Journée de pratique Buqi Haute-Loire MJC Auguste Dumas Espaly-Saint-Marcel

Journée de pratique Buqi Haute-Loire

MJC Auguste Dumas 23-25 avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Des exercices de la tradition chinoise Taijiwuxigong, Taiji 13 et Taiji 37, Daoyin E-Mei pour corriger la posture et libérer les émotions, améliorer ses ressentis et renforcer son dynamisme, pour le bien-être, le mieux-être physique et le calme mental.

.

MJC Auguste Dumas 23-25 avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 03 39 14 buqi.hauteloire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exercises from the Chinese tradition: Taijiwuxigong, Taiji 13 and Taiji 37, Daoyin E-Mei for correcting posture and releasing emotions, improving feelings and boosting dynamism, for well-being, physical wellbeing and mental calm.

L’événement Journée de pratique Buqi Haute-Loire Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay