Journée de présentation des vins Sigillés Kaysersberg Vignoble

Journée de présentation des vins Sigillés Kaysersberg Vignoble dimanche 5 octobre 2025.

Journée de présentation des vins Sigillés

1 Grand Rue Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-05 14:00:00

fin : 2025-10-05 19:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Assistez à la première édition des journées de présentation des vins Sigillés au château de la Confrérie Saint-Etienne. Plusieurs maisons de vins présentes et dégustations gratuites.

Dans le cadre d’une mise en avant de la distinction des Sigilles et des vins de garde de l’Œnothèque de la confrérie vers le public, cette dernière a décidé de créer les premières journées de présentation des vins Sigillés. .

1 Grand Rue Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 23 84 chancellerie@confrerie-st-etienne.com

English :

Attend the first edition of the Sigillés wine presentation days at the Château de la Confrérie Saint-Etienne. Several wine houses present and free tastings.

German :

Seien Sie bei der ersten Ausgabe der Präsentationstage für Sigillata-Weine im Schloss der Weinbruderschaft Saint-Etienne dabei. Mehrere Weinhäuser sind anwesend und es gibt kostenlose Weinproben.

Italiano :

Partecipate alla prima edizione delle giornate di presentazione dei vini Sigillés presso lo Château de la Confrérie Saint-Etienne. Diverse case vinicole saranno a disposizione per degustazioni gratuite.

Espanol :

Asista a la primera edición de las jornadas de presentación de vinos Sigillés en el Château de la Confrérie Saint-Etienne. Varias casas vinícolas estarán presentes para ofrecer degustaciones gratuitas.

L’événement Journée de présentation des vins Sigillés Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg