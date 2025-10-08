Journée de prévention des accidents domestiques (0-10 ans) Pithiviers-le-Vieil

Journée de prévention des accidents domestiques (0-10 ans) Pithiviers-le-Vieil mercredi 8 octobre 2025.

Journée de prévention des accidents domestiques (0-10 ans)

11 Place des Fanums Pithiviers-le-Vieil Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 10:00:00

fin : 2025-10-08 17:00:00

Date(s) :

2025-10-08

Parents, grands-parents venez découvrir des gestes simples qui peuvent sauver la vie de vos enfants lors d’une journée conviviale dédiée à la prévention des accidents domestiques (0-10 ans) !

Ptits bobos, gros risques attention danger ! , qui se déroulera le mercredi 8 octobre 2025 dans le cadre des Semaines de la parentalité (du 6 au 26 octobre 2025).

Lieu et infos pratiques

Salle des Fêtes Noël Reynolds, 11 Place des Fanums, 45300 Pithiviers-le-Vieil

Ouvert à tous, de 10h00 à 17h00

Entrée gratuite

Programme

Maison géante

Stands

Animations

Spectacle pour enfants à 11h00 Au Pays des dangers

Public visé

Parents et enfants de 0 à 10 ans

Sensibilisation aux risques domestiques (chute, brûlure, électrocution, etc.) .

11 Place des Fanums Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 25 12

English :

Parents, grandparents: come and discover the simple gestures that can save your children?s lives during a friendly day dedicated to the prevention of domestic accidents (0-10 years)!

German :

Eltern, Großeltern: Entdecken Sie einfache Gesten, die das Leben Ihrer Kinder retten können, während eines geselligen Tages, der der Prävention von Unfällen im Haushalt (0-10 Jahre) gewidmet ist!

Italiano :

Genitori, nonni: venite a scoprire le semplici cose che potete fare per salvare la vita dei vostri bambini in una divertente giornata dedicata alla prevenzione degli incidenti domestici (0-10 anni)!

Espanol :

Padres, abuelos: ¡vengan a descubrir las cosas sencillas que pueden hacer para salvar la vida de sus hijos en una jornada lúdica dedicada a la prevención de accidentes en el hogar (0-10 años)!

L’événement Journée de prévention des accidents domestiques (0-10 ans) Pithiviers-le-Vieil a été mis à jour le 2025-09-12 par OT GRAND PITHIVERAIS