Journée de prévention des accidents domestiques (0-10 ans) Pithiviers-le-Vieil

Journée de prévention des accidents domestiques (0-10 ans)
11 Place des Fanums Pithiviers-le-Vieil
Gratuit
Début : 2025-10-08 10:00:00
fin : 2025-10-08 17:00:00
2025-10-08
Parents, grands-parents venez découvrir des gestes simples qui peuvent sauver la vie de vos enfants lors d’une journée conviviale dédiée à la prévention des accidents domestiques (0-10 ans) !
Ptits bobos, gros risques attention danger ! , qui se déroulera le mercredi 8 octobre 2025 dans le cadre des Semaines de la parentalité (du 6 au 26 octobre 2025).
Lieu et infos pratiques
Salle des Fêtes Noël Reynolds, 11 Place des Fanums, 45300 Pithiviers-le-Vieil
Ouvert à tous, de 10h00 à 17h00
Entrée gratuite
Programme
Maison géante
Stands
Animations
Spectacle pour enfants à 11h00 Au Pays des dangers
Public visé
Parents et enfants de 0 à 10 ans
Sensibilisation aux risques domestiques (chute, brûlure, électrocution, etc.) .
+33 2 38 30 25 12
English :
Parents, grandparents: come and discover the simple gestures that can save your children?s lives during a friendly day dedicated to the prevention of domestic accidents (0-10 years)!
German :
Eltern, Großeltern: Entdecken Sie einfache Gesten, die das Leben Ihrer Kinder retten können, während eines geselligen Tages, der der Prävention von Unfällen im Haushalt (0-10 Jahre) gewidmet ist!
Italiano :
Genitori, nonni: venite a scoprire le semplici cose che potete fare per salvare la vita dei vostri bambini in una divertente giornata dedicata alla prevenzione degli incidenti domestici (0-10 anni)!
Espanol :
Padres, abuelos: ¡vengan a descubrir las cosas sencillas que pueden hacer para salvar la vida de sus hijos en una jornada lúdica dedicada a la prevención de accidentes en el hogar (0-10 años)!
