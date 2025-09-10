Journée de prévention des addictions Troyes

Journée de prévention des addictions Troyes mercredi 10 septembre 2025.

Journée de prévention des addictions

Forum de l’Hôtel de Ville Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 14:00:00

fin : 2025-09-10 17:30:00

Date(s) :

2025-09-10

Objectif prévenir et sensibiliser aux conduites addictives à travers des ateliers d’animation et la présentation des ressources d’aide et de soutien proposées par pas moins de 16 partenaires institutionnels et associatifs.



Cette action s’inscrit dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, portée par le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).



Ouvert à toutes et tous. .

Forum de l’Hôtel de Ville Troyes 10000 Aube Grand Est

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée de prévention des addictions Troyes a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme Troyes la Champagne