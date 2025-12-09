Journée de prévention Maison géante Chartres

Journée de prévention Maison géante

Une maison géante au cœur d’Autricum Hôtel de Ville ! Pour prévenir contre les risques d’accidents domestiques et sensibiliser au maintien à domicile, le CCAS de la Ville de Chartres organise une journée d’action, ouverte gratuitement au grand public.

Et si vous découvriez votre environnement à l’échelle d’un enfant de deux ans ? C’est tout l’intérêt de la Maison Géante. Cette opération a pour objectif de sensibiliser les seniors mais aussi le grand public à la prévention des accidents domestiques et de promouvoir l’adoption de bonnes pratiques pour assurer un quotidien plus sûr. .

A giant house in the heart of Autricum Hôtel de Ville! To prevent the risk of domestic accidents and raise awareness of the need to remain at home, the Chartres CCAS is organizing a day of action, open to the general public free of charge.

