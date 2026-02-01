JOURNEE DE PREVENTION MONTAGNE

Les Angles Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-23 09:00:00

fin : 2026-02-23 16:00:00

Date(s) :

2026-02-23

Ateliers, jeux expos montagne plaisir, règles de bonne conduite sur les pistes de ski et prévention des risques avec le ministère des sports, France Travail, La Légion étrangère, le Greta et le Club Alpin….

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie lesanglesinfos@les-angles.com

English :

Workshops, games exposing mountain pleasure, rules of good conduct on the ski slopes and risk prevention with the Ministry of Sports, France Travail, La Légion étrangère, Greta and Club Alpin….

