Journée de reconnexion à soi en pleine nature avec yoga, écriture et mouvement dansé. Sainte-Marie-en-Chanois

Chapelle St Colomban Sainte-Marie-en-Chanois Haute-Saône

Une journée hors du temps pour se reconnecter aux cinq sens, à travers le corps et le souffle, la nature et les mots.

Venez vivre une journée ressourçante dimanche 3 août 2025 dans un lieu magique Site de la chapelle Saint Colomban à Sainte-Marie-en-Chanois (70).

De 10h à 17h.

Durant cette journée, vous pratiquerez

du Yoga doux avec Sandrine Maugendre enseignante de yoga

Des pratiques de Yoga , pour se relier au monde qui nous entoure et découvrir son monde intérieur…

Plonger au cœur des sensations corporelles et entrer en lien avec son souffle

S’initier à la symbolique des 5 sens en Yoga.

– de l’Écriture avec Sandrine Cuney art-thérapeute :

Sur le chemin des mots, se laisser guider pour créer dans la spontanéité de l’instant…

Accéder à son imaginaire, jouer avec les mots, esquisser un poème.

du Mouvement dansé également avec Sandrine Cuney art-thérapeute :

Laisser le corps se relier à ses sensations, ses ressentis .

Goûter l’éphémère du geste, explorer sa créativité en dansant.

Se reconnecter à la nature grâce au mouvement

Aucun pré-requis attendu journée accessible à tous dés 16 ans .

Tarif 90 €. Nombre de participants limité Sur inscription obligatoire auprès de :

Sandrine Cuney art-thérapeute et danseuse ( site www.creer-serelier.org )vous accompagne dans le respect et la bienveillance pour accueillir vos ressentis, vos émotions et faciliter leur expression grâce à l’écriture et au mouvement dansé .

Tél 07 80 01 34 98 et mail bonjour@creer-serelier.org.

Sandrine Maugendre enseignante de yoga et créatrice vous propose un yoga doux, introspectif, respectueux du corps. Sa transmission est imprégnée de symbolisme et de pensée indienne.

Tél 06 51 26 37 59 et mail contact@lespossibles-yogacrea.org. .

Chapelle St Colomban Sainte-Marie-en-Chanois 70310 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 01 34 98 bonjour@creer-serelier.org

