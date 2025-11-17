Journée de réflexion Monpazier
8 Rue Galmot Monpazier Dordogne
Avec l’appui du Département de la Dordogne, la commune de Monpazier vous invite à une journée de réflexion le lundi 17 novembre au Bastideum.
Au programme
10h00-12h30 comment favoriser le lien social et le vivre ensemble ?
12h30-14h table espagnole
14h-16h30 comment imaginer et porter une offre culturelle en phase avec les envies des habitants ?
Chacun peut apporter sa vision, ses envies et son énergie ! .
