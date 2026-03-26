Journée de répit proches aidants

centre ville, château du grand jardin, auditoire et église Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Tout public

Excursions et gastronomie sont les maîtres mots de cette journée !

Au programme visites commentées avec un professionnel de l’Agence d’Attractivité de la Haute-Marne.

Vous pourrez découvrir Joinville et notamment la ville, l’église, le Château du Grand Jardin, et l’Auditoire.

Et le déjeuner aura lieu au restaurant Le Nord dans une salle privatisée pour les participants. .

centre ville, château du grand jardin, auditoire et église Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 60 02 84 15 isabelle.menigoz@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée de répit proches aidants Joinville a été mis à jour le 2026-03-23 par Antenne de Joinville