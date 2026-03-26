Journée de répit proches aidants Joinville
Journée de répit proches aidants Joinville jeudi 23 avril 2026.
Journée de répit proches aidants
centre ville, château du grand jardin, auditoire et église Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Tout public
Excursions et gastronomie sont les maîtres mots de cette journée !
Au programme visites commentées avec un professionnel de l’Agence d’Attractivité de la Haute-Marne.
Vous pourrez découvrir Joinville et notamment la ville, l’église, le Château du Grand Jardin, et l’Auditoire.
Et le déjeuner aura lieu au restaurant Le Nord dans une salle privatisée pour les participants. .
centre ville, château du grand jardin, auditoire et église Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 60 02 84 15 isabelle.menigoz@sfr.fr
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English :
L’événement Journée de répit proches aidants Joinville a été mis à jour le 2026-03-23 par Antenne de Joinville
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