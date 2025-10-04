Journée de sensibilisation au cancer du sein Salle Pommier Espace de la Gare Saint-Paul-Trois-Châteaux

Salle Pommier Espace de la Gare Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04 2025-10-05

Événement caritatif au profit de La lutte contre le cancer du sein. Au programme GRAND loto, Ride des motards, Course pédestre et VTT, Quiz musical animé, conférence avec examens cliniques gratuits du sein. Foodtruck et buvette sur place.

Salle Pommier Espace de la Gare Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 11 61 30 psycausesmotodeal@gmail.com

English :

Charity event to benefit the fight against breast cancer. On the program: BIG bingo, Bikers’ Ride, pedestrian and mountain bike race, animated musical quiz, conference with free clinical breast examinations. Foodtruck and refreshments on site.

German :

Wohltätigkeitsveranstaltung zu Gunsten des Kampfes gegen Brustkrebs. Auf dem Programm stehen: GROSSES Lotto, Biker-Ride, Fuß- und Mountainbike-Rennen, animiertes Musikquiz, Konferenz mit kostenlosen klinischen Brustuntersuchungen. Foodtruck und Erfrischungsstände vor Ort.

Italiano :

Evento di beneficenza a favore della lotta contro il cancro al seno. In programma: lotteria BIG, Bikers’ Ride, corsa pedonale e in mountain bike, vivace quiz musicale, conferenza con esami clinici gratuiti del seno. Camioncino e rinfreschi sul posto.

Espanol :

Evento benéfico a favor de la lucha contra el cáncer de mama. En el programa: lotería BIG, paseo en bicicleta, carrera peatonal y en bicicleta de montaña, animado concurso musical, conferencia con exámenes clínicos gratuitos de mama. Foodtruck y refrescos in situ.

L’événement Journée de sensibilisation au cancer du sein Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence