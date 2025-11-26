Journée de sensibilisation au handicap Médiathèque François-Mitterrand Argentan

Journée de sensibilisation au handicap

Médiathèque François-Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne

Les personnes en situation de handicap sont en première ligne face au manque d’accessibilité dans la vie quotidienne.

Une journée pour (re)découvrir la médiathèque sous un autre aspect avec les outils mis à disposition pour favoriser l’accessibilité. Ainsi, dans une démarche de libre accès et d’équité, permettre à chaque personne, en situation de handicap ou empêchée, d’avoir accès à un service ou un produit de façon autonome,

En partenariat avec l’Association des Paralysés de France. France Handicap .

Médiathèque François-Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr

