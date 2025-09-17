Journée de sensibilisation aux cancers du sang Hôpital privé du Confluent / Nouvelles Cliniques Nantaises Nantes

Journée de sensibilisation aux cancers du sang Hôpital privé du Confluent / Nouvelles Cliniques Nantaises Nantes mercredi 17 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-17 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Inscription sur hopitalpriveconfluent.vivalto-sante.com/journee-de-sensibilisation-aux-cancers-du-sang-mercredi-17-septembre Tout public

Dans le cadre du mois de sensibilisation aux cancers du sang, l’Hôpital Privé du Confluent vous invite à participer à un après-midi de conférences et d’échanges consacré au thème de l’après-cancer. Cet événement est l’occasion d’aborder les enjeux de la vie après la maladie, de partager des expériences et de découvrir les ressources mises à disposition des patients et de leurs proches. de 14h à 15h :- Introduction et définition de l’après-cancer – Dr Le Dû- Estime de soi, vide après traitement – Leslie Ruel, psychologue- La place de la télésurveillance dans l’après-cancer – Jean-Briac Champoiseau de 15h30 à 16h15 : Comment bien vieillir après un cancer – Pr Denis, oncologue de 16h45 à 18h :- Témoignage : « Ma vie après le cancer » – Léa Redien, patiente- Et le sport dans tout ça – Léa Lavaud, enseignante APA Tout au long de l’après-midi, vous pourrez également rencontrer et échanger avec plusieurs associations partenaires : Ellye, LEAF, AF3M. Cet événement est gratuit (sur inscription) et ouvert à toutes et tous : patients, proches, professionnels de santé et toute personne intéressée par la thématique.

Hôpital privé du Confluent / Nouvelles Cliniques Nantaises Nantes Sud Nantes 44200

02 28 25 50 00 http://www.groupeconfluent.fr/fr/ https://hopitalpriveconfluent.vivalto-sante.com/journee-de-sensibilisation-aux-cancers-du-sang-mercredi-17-septembre/