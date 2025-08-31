JOURNÉE DE SENSIBILISATION AUX DONS D’ORGANES Marignac

PLACE DU MARCHÉ ET SALLE DES FÊTES Marignac Haute-Garonne

Début : 2025-08-31 10:00:00

fin : 2025-08-31 17:00:00

La commune de Marignac est devenue Village Ambassadeur du Don d’Organes.

En marge des 3 concerts proposés ce week-end, une journée de sensibilisation est proposée.

– de 10h à 13h place du marché et salle des fêtes stands, posters, quizz, apéro…

– de 15h salle des fêtes film / débat réparer les vivants.

Entrée gratuite. .

PLACE DU MARCHÉ ET SALLE DES FÊTES Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie cdfmarignac@gmail.com

English :

The commune of Marignac has become an Organ Donation Ambassador Village.

In addition to the 3 concerts taking place this weekend, an awareness-raising day is being organized.

German :

Die Gemeinde Marignac ist zum Botschafterdorf für Organspenden geworden.

Am Rande der drei Konzerte, die an diesem Wochenende angeboten werden, wird ein Tag zur Sensibilisierung angeboten.

Italiano :

Marignac è diventato un Villaggio Ambasciatore della Donazione di Organi.

Oltre ai 3 concerti in programma questo fine settimana, è stata organizzata una giornata di sensibilizzazione.

Espanol :

Marignac se convierte en Pueblo Embajador de la Donación de Órganos.

Además de los 3 conciertos que se ofrecerán este fin de semana, se ha organizado una jornada de sensibilización.

L’événement JOURNÉE DE SENSIBILISATION AUX DONS D’ORGANES Marignac a été mis à jour le 2025-08-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE