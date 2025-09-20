Journée de sensibilisation aux handicaps Méru

Journée de sensibilisation aux handicaps Méru samedi 20 septembre 2025.

Journée de sensibilisation aux handicaps

21 rue Anatole France Méru Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Venez découvrir nos ateliers de sensibilisation aux handicaps visibles et invisibles le samedi 20 décembre de 14h30 à 16h30.

Au cours de cet après-midi, vous pourrez participer à une succession d’ateliers qui vous permettront d’en apprendre davantage sur les différents handicaps

-> Découverte et expérimentation d’outils informatiques spécialement adaptés

-> Lectures et jeux en Langue des Signes Française (LSF)

-> Expérience immersive en réalité virtuelle Dans les yeux d’un autiste

-> Sensibilisation autour de la malvoyance

Cette animation gratuite est destinée à un public familial. Inscription obligatoire au lien suivant https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/, ou par téléphone au 03.44.52.34.60. 0 .

21 rue Anatole France Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 34 60 mediatheque@ville-meru.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée de sensibilisation aux handicaps Méru a été mis à jour le 2025-08-30 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre