Journée de sensibilisation aux handicaps Méru

Journée de sensibilisation aux handicaps

Journée de sensibilisation aux handicaps Méru samedi 20 septembre 2025.

Journée de sensibilisation aux handicaps

21 rue Anatole France Méru Oise

Tarif : 0 – 0 –
0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 16:30:00

Date(s) :
2025-09-20

Venez découvrir nos ateliers de sensibilisation aux handicaps visibles et invisibles le samedi 20 décembre de 14h30 à 16h30.

Au cours de cet après-midi, vous pourrez participer à une succession d’ateliers qui vous permettront d’en apprendre davantage sur les différents handicaps

-> Découverte et expérimentation d’outils informatiques spécialement adaptés

-> Lectures et jeux en Langue des Signes Française (LSF)

-> Expérience immersive en réalité virtuelle Dans les yeux d’un autiste

-> Sensibilisation autour de la malvoyance

Cette animation gratuite est destinée à un public familial. Inscription obligatoire au lien suivant https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/, ou par téléphone au 03.44.52.34.60. 0  .

21 rue Anatole France Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 34 60  mediatheque@ville-meru.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée de sensibilisation aux handicaps Méru a été mis à jour le 2025-08-30 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre