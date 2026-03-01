Journée de sensibilisation aux handicaps Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit
Journée de sensibilisation aux handicaps Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit mercredi 25 mars 2026.
Journée de sensibilisation aux handicaps
Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-25 14:00:00
fin : 2026-03-25 17:00:00
2026-03-25
Rendez-vous à l’espace Delta de Pleurtuit pour une journée de sensibilisation aux handicaps !
Au programme cécifoot, boccia, joëlette, parcours dans le noir ou dégustation à l’aveugle.
Accès libre sans réservation de 10h à 12h et de 14h à 17h. Tout public. .
Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 13 04
