Journée de sensibilisation aux handicaps Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit

Journée de sensibilisation aux handicaps

Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25 17:00:00

2026-03-25

Rendez-vous à l’espace Delta de Pleurtuit pour une journée de sensibilisation aux handicaps !

Au programme cécifoot, boccia, joëlette, parcours dans le noir ou dégustation à l’aveugle.

Accès libre sans réservation de 10h à 12h et de 14h à 17h. Tout public. .

Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne

