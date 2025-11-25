Journée de sensibilisation aux violences faites aux femmes La Cômerie Marseille 6e Arrondissement

Journée de sensibilisation aux violences faites aux femmes

Mardi 25 novembre 2025 de 18h30 à 22h30. La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

La Cômerie se réinvente. Ancien couvent, nouveau lieu de vie.

Le programme de La Cômerie est élaboré par le comité de programmation, réunissant voisins, usagers du parc ou encore commerçants du quartier ! Ensemble, ils co-construisent la programmation en garantissant la diversité des disciplines et des publics.







Maedi 25 novembre la Cômerie accueille une journée de sensibilisation aux violences faites aux femmes





La mairie organise le Carrefour des Engagés. Les associations marseillaises de soutien aux femmes victimes de violences y présenteront leurs actions et inviteront le public à s’impliquer.







La chorale Tutte Quante clôturera ce moment fort !



Avec la Ville de Marseille, La Maison des femmes, L’auberge Marseillaise, Solidarité et Femmes 13, HAS.



En salle de Communauté de 18h30 à 22h30 .

La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Cômerie reinvents itself. Former convent, new living space.

La Cômerie erfindet sich neu. Ehemaliges Kloster, neuer Ort des Lebens.

La Cômerie si reinventa. Un ex convento, un nuovo luogo di vita.

La Cômerie se reinventa. Un antiguo convento, un nuevo lugar para vivir.

