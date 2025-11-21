Journée de sensibilisation avec le Réseau Violences Femmes 19 Maison des réfugiés Paris
Journée de sensibilisation avec le Réseau Violences Femmes 19 Maison des réfugiés Paris vendredi 21 novembre 2025.
Le Réseau Violences Femmes 19 propose aux associations et structures du 19ème arrondissement de présenter (ou d’exposer) à l’ensemble des habitants du 19ème, des projets artistiques pour évoquer et dénoncer les violences faites aux femmes.
Au programme à la médiathèque : expositions, projections, jeux de sensibilisation, poterie, chant, et bien plus !
Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la médiathèque accueillera le Réseau Violences Femmes 19 pour une journée d’accueil, d’animations artistiques et de sensibilisations.
Le vendredi 21 novembre 2025
de 14h00 à 18h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Maison des réfugiés 10 bis rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/