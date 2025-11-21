Journée de sensibilisation avec le Réseau Violences Femmes 19 Maison des réfugiés Paris

Le Réseau Violences Femmes 19 propose aux associations et structures du 19ème arrondissement de présenter (ou d’exposer) à l’ensemble des habitants du 19ème, des projets artistiques pour évoquer et dénoncer les violences faites aux femmes.

Au programme à la médiathèque : expositions, projections, jeux de sensibilisation, poterie, chant, et bien plus !

Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la médiathèque accueillera le Réseau Violences Femmes 19 pour une journée d’accueil, d’animations artistiques et de sensibilisations.

Le vendredi 21 novembre 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Maison des réfugiés 10 bis rue Henri Ribière 75019 Paris

