Journée de sensibilisation et collecte de déchets Quai Notre dame Capbreton 28 juin 2025 07:00

Landes

Journée de sensibilisation et collecte de déchets Quai Notre dame CASC Capbreton Landes

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Rejoignez-nous pour la deuxième édition de notre journée de sensibilisation et de collecte de déchets !

Le C.A.S.C. de Capbreton est ravi de vous inviter à notre événement le samedi 28 juin 2025. Venez participer à une journée dédiée à la protection de notre environnement et à la préservation de nos magnifiques côtes et fonds marins !

Lieu CASC, Quai Notre Dame, 40130 Capbreton

Horaire Ateliers pédagogiques de 9h30 à 11h30, collecte de déchets à partir de 12h30 et conférence/débat en soirée

Programme de la journée :

Matinée ateliers sur inscription

– La biodiversité du canal

– Atelier Upcycling / Recyclage textile

– L’océan, cet allié en danger

– La Fresque du Climat

Ramassage de déchets :

– Pour les plongeurs Dans le canal d’Hossegor RDV à 12h30

– Pour les non-plongeurs Aux abords du canal RDV à 14h00

Soirée conférence/déba .

Quai Notre dame CASC

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 14 58 30

English : Journée de sensibilisation et collecte de déchets

Join us for our second waste collection and awareness day!

German : Journée de sensibilisation et collecte de déchets

Begleiten Sie uns bei der zweiten Ausgabe unseres Aufklärungs- und Müllsammeltages!

Italiano :

Unitevi a noi per la nostra seconda giornata di raccolta e sensibilizzazione sui rifiuti!

Espanol : Journée de sensibilisation et collecte de déchets

¡Únase a nosotros en nuestra segunda jornada de recogida de residuos y concienciación!

