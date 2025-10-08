Journée de sensibilisation interactive avec la Préfecture de Police Mairie du 14e arrondissement PARIS

Journée de sensibilisation interactive avec la Préfecture de Police Mairie du 14e arrondissement PARIS mercredi 8 octobre 2025.

Cette journée de sensibilisation interactive a pour objectif d’éveiller la curiosité sur les questions de sécurité et de vie en société.

Encadrés par des intervenants de la Préfecture de Police, les élèves de l’école Hippolyte Maindron participeront:

Des ateliers pratiques et éducatifs

Des échanges interactifs

Une découverte du rôle de la police

Un rendez-vous formateur et intergénérationnel qui permettra à chacun de mieux saisir l’importance du respect, du vivre-ensemble et de la sécurité au quotidien.

La Préfecture de Police organise une journée pédagogique avec la participation de deux classes de l’école Hippolyte Maindron.

Assistez aux différents ateliers proposés aux élèves pour découvrir de manière ludique et concrète les enjeux de la sécurité et de la citoyenneté.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 10h00 à 16h30

gratuit

Renseignement auprès des clubs

Didot – tél. 01 45 39 93 51

Plaisance – tél. 01 45 43 73 01

Tout public.

Mairie du 14e arrondissement 2 place Ferdinand Brunot 75014 PARIS

