Journée de sensibilisation Lumière & Vision

Place Saint-Martial Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 16:00:00

fin : 2025-11-25 19:00:00

Date(s) :

2025-11-25

L’association Prévention Routière vous donne rendez-vous à Angoulême dans le cadre de ses Semaines Lumière & Vision, pour sensibiliser petits et grands à l’importance de voir et être vu lors de ses déplacements, surtout à la tombée de la nuit.

.

Place Saint-Martial Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 92 89

English :

The Prévention Routière association invites you to Angoulême as part of its Light & Vision Weeks, to raise awareness among young and old of the importance of seeing and being seen on the move, especially after dark.

German :

Die Organisation Prévention Routière lädt Sie im Rahmen ihrer Licht- und Sehwochen nach Angoulême ein, um Groß und Klein für die Bedeutung des Sehens und Gesehenwerdens bei der Fortbewegung zu sensibilisieren, insbesondere bei Einbruch der Dunkelheit.

Italiano :

L’associazione Prévention Routière sarà presente ad Angoulême per le sue Settimane della Luce e della Visione, per sensibilizzare giovani e meno giovani sull’importanza di vedere e farsi vedere quando si viaggia, soprattutto dopo il tramonto.

Espanol :

La asociación Prévention Routière estará en Angulema con motivo de sus Semanas de la Luz y la Visión, para concienciar a jóvenes y mayores de la importancia de ver y ser vistos cuando se viaja, especialmente al anochecer.

L’événement Journée de sensibilisation Lumière & Vision Angoulême a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême