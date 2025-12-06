Journée de solidarité AFM Téléthon Jourgnac
Journée de solidarité AFM Téléthon Jourgnac samedi 6 décembre 2025.
Journée de solidarité AFM Téléthon
Place Thérèse Menot Jourgnac Haute-Vienne
Tarif : – – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Une journée de solidarité à l’occasion du Téléthon est organisée place Thérèse Menot.
Au programme
à partir de 10h
– Les boucles de la Solidarité Runnin’Jourgnac Inscription sur https://running-jourgnac87.s2.yapla.com/fr/event-94234. Course nature trail et marche nordique de 18km et 8 km pour la marche.
– Jeux en bois pour petits et grands
– Vente création fait main
– Dégustation d’huîtres de l’Île de Ré
– Buvette
Vente à emporter ou à consommer sur place le midi (les réservations sont à faire jusqu’au 2 décembre):
– Pâtés de pommes de terre,
– Pain cuit au feu de bois,
– Huîtres,
– Tranche de terrine de campagne maison,
– Pavlova aux fruits,
– Crêpes,
Après-midi:
– 14h Randonnée pédestre de 8 Km
– Jeux en bois pour petits et grands. .
Place Thérèse Menot Jourgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 38 25 09
English : Journée de solidarité AFM Téléthon
L’événement Journée de solidarité AFM Téléthon Jourgnac a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Val de Vienne