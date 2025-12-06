Journée de solidarité AFM Téléthon

Place Thérèse Menot Jourgnac Haute-Vienne

Tarif : – – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Une journée de solidarité à l’occasion du Téléthon est organisée place Thérèse Menot.

Au programme

à partir de 10h

– Les boucles de la Solidarité Runnin’Jourgnac Inscription sur https://running-jourgnac87.s2.yapla.com/fr/event-94234. Course nature trail et marche nordique de 18km et 8 km pour la marche.

– Jeux en bois pour petits et grands

– Vente création fait main

– Dégustation d’huîtres de l’Île de Ré

– Buvette

Vente à emporter ou à consommer sur place le midi (les réservations sont à faire jusqu’au 2 décembre):

– Pâtés de pommes de terre,

– Pain cuit au feu de bois,

– Huîtres,

– Tranche de terrine de campagne maison,

– Pavlova aux fruits,

– Crêpes,

Après-midi:

– 14h Randonnée pédestre de 8 Km

– Jeux en bois pour petits et grands. .

Place Thérèse Menot Jourgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 38 25 09

English : Journée de solidarité AFM Téléthon

L’événement Journée de solidarité AFM Téléthon Jourgnac a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Val de Vienne