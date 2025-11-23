Journée de solidarité Téléthon Saint-Paul-Lizonne
Journée de solidarité Téléthon Saint-Paul-Lizonne dimanche 14 décembre 2025.
Journée de solidarité Téléthon
Saint-Paul-Lizonne Dordogne
Téléthon journée de solidarité 8h à 11h30 randonnée moto, quad et buggy
9h30 marche ou vélo
12h repas soupe, choucroute ou rôti de bœuf avec haricots verts, fromage, dessert, café et vin compris
Saint-Paul-Lizonne 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 12 57 00
English : Journée de solidarité Téléthon
Telethon solidarity day: 8 to 11.30 a.m. motorcycle, quad and buggy rides
9:30am walking or cycling
12pm soup, sauerkraut or roast beef with green beans, cheese, dessert, coffee and wine included
German : Journée de solidarité Téléthon
Telethon Tag der Solidarität: 8 bis 11.30 Uhr Motorrad-, Quad- und Buggy-Wanderung
9.30 Uhr Wanderung oder Radfahren
12 Uhr Essen Suppe, Sauerkraut oder Rinderbraten mit grünen Bohnen, Käse, Dessert, Kaffee und Wein inklusive
Italiano :
Giornata di solidarietà Telethon: dalle 8.00 alle 11.30 giri in moto, quad e buggy
ore 9.30 passeggiate a piedi o in bicicletta
ore 12.00 zuppa, crauti o arrosto di manzo con fagiolini, formaggio, dolce, caffè e vino inclusi
Espanol : Journée de solidarité Téléthon
Día solidario del Teletón: de 8.00 a 11.30 horas paseos en moto, quad y buggy
9.30 a pie o en bicicleta
12h sopa, chucrut o roast beef con judías verdes, queso, postre, café y vino incluidos
