Journée de solidarité Téléthon

Saint-Paul-Lizonne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Téléthon journée de solidarité 8h à 11h30 randonnée moto, quad et buggy

9h30 marche ou vélo

12h repas soupe, choucroute ou rôti de bœuf avec haricots verts, fromage, dessert, café et vin compris

Saint-Paul-Lizonne 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 12 57 00

English : Journée de solidarité Téléthon

Telethon solidarity day: 8 to 11.30 a.m. motorcycle, quad and buggy rides

9:30am walking or cycling

12pm soup, sauerkraut or roast beef with green beans, cheese, dessert, coffee and wine included

German : Journée de solidarité Téléthon

Telethon Tag der Solidarität: 8 bis 11.30 Uhr Motorrad-, Quad- und Buggy-Wanderung

9.30 Uhr Wanderung oder Radfahren

12 Uhr Essen Suppe, Sauerkraut oder Rinderbraten mit grünen Bohnen, Käse, Dessert, Kaffee und Wein inklusive

Italiano :

Giornata di solidarietà Telethon: dalle 8.00 alle 11.30 giri in moto, quad e buggy

ore 9.30 passeggiate a piedi o in bicicletta

ore 12.00 zuppa, crauti o arrosto di manzo con fagiolini, formaggio, dolce, caffè e vino inclusi

Espanol : Journée de solidarité Téléthon

Día solidario del Teletón: de 8.00 a 11.30 horas paseos en moto, quad y buggy

9.30 a pie o en bicicleta

12h sopa, chucrut o roast beef con judías verdes, queso, postre, café y vino incluidos

