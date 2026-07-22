Journée de soutien au Centre ATHENAS projections, conférences et bières artisanales Brasserie La Kanopée Sainte-Marie-sur-Ouche
dimanche 2 août 2026 · Brasserie La Kanopée · Sainte-Marie-sur-Ouche
Informations pratiques
Sainte-Marie-sur-Ouche
Journée de soutien au Centre ATHENAS projections, conférences et bières artisanales
Brasserie La Kanopée 255 Rue de la Gare Sainte-Marie-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 19:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Dimanche 2 Août, nous sommes heureux de vous convier à une journée de découverte et de soutien à l’association Centre Athénas qui lutte pour la sauvegarde de la faune sauvage dans notre belle région. Comme pour notre Green Friday en novembre, une partie des bénéfices sera reversée à l’association !
Entrée libre et gratuite !
PROJECTIONS ET CONFÉRENCES
Deux séances à 11h et 15h. Diffusion du nouveau film À la découverte du lynx suivi d’un moment d’échanges avec Gilles Moyne, directeur du Centre Athénas.
BIÈRES PRESSION & PLANCHES
Dès 10h, nos bières artisanales brassées sur place seront disponibles à la pression et en bouteille ! Des boissons sans alcool et nos traditionnelles planches apéro et saucissons seront également disponibles.
Une partie des bénéfices sera reversée à l’association !
Concours de dessins à la craie et partie de Molkky pour les petits et les grands
ON RÉCAPITULE
Dimanche 2 Août
Entrée libre et gratuite
Ouverture du bar et de la boutique de 10h à 19h30
Projections et conférences à 11h et 15h avec Gilles Moyne
Brasserie La Kanopée
Pont de Pany
255 rue de la gare
21410 Sainte-Marie-Sur-Ouche
Parking gratuit sur place
—
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .
Brasserie La Kanopée 255 Rue de la Gare Sainte-Marie-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Journée de soutien au Centre ATHENAS projections, conférences et bières artisanales
L’événement Journée de soutien au Centre ATHENAS projections, conférences et bières artisanales Sainte-Marie-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-07-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)