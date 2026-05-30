Journée de soutien Maison Des Femmes La Cocotte Solidaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-12 16:00 –

Gratuit : non Préventes des spectacles 10 € tarif plein 7 € tarif solidaire Friperie entrée gratuitePrévente spectacle : 10 € tarif plein 7 € tarif solidaire Tout public

Vendredi 12 Juin à partir de 16hJournée de soutien- Friperie solidaire : réservez une place et venez vendre vos fripes.Stand gratuit. Partagez vos bénéfices avec la MDF.- Atelier Street-art – Customisationd’une fringue avec l’artiste The EvidentE- Stand d’information et de vente de produits dérivés- Stand de livres d’occasion par la Passuese de livres nantaise- Spectacle corps et cordes nomades, Aurélie Glenn danseuse aérienne et Emmanuel Bernard violoniste Quatuor Debussy- Concert de la Brigade d’intervention vokale : Six chanteuses nantaises re-visitent a cappella et en polyphonie le répertoire des chansons populaires et contestataires d’Europe : chants de travail italien ou occitan, chant de révolte turc, hymne à la liberté, chants féministes, pacifistes…Les chanteuses percussionnistes de la Brigade d’intervention vokale s’expriment avec générosité et harmonie.Leurs concerts sont des moments d’émotion intense pour le public, avec qui elles ont su tisser des liens forts.

La Cocotte Solidaire Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/maison-des-femmes-simone-de-beauvoir/evenements/soiree-de-soutien-brigade-d-intervention-vocale



Afficher la carte du lieu La Cocotte Solidaire et trouvez le meilleur itinéraire

