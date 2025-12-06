Journée de stage flamenco avec Francis Buil Goyet Footsall omnisport En Marbé , Mâcon Mâcon
Journée de stage flamenco avec Francis Buil Goyet Footsall omnisport En Marbé , Mâcon Mâcon samedi 6 décembre 2025.
Journée de stage flamenco avec Francis Buil Goyet
Footsall omnisport En Marbé , Mâcon En Marbé Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-06 17:15:00
Date(s) :
2025-12-06
Nous vous donnons rendez-vous à la salle du footsall à Mâcon pour une journée de stage flamenco avec le danseur Francis Buil Goyet !
Voici le programme de la journée
11h-12h Stage Enfants, découverte du flamenco avec le travail du rythme, percussions corporelles avec ses mains et ses pieds.
13h-15h Stage débutants, initiation au tango avec exercices de palmas, zapateados, posture des bras, marquages.
15h15-17h15 Stage inter/avancés, compréhension de la rythmique, palmas, zapateados et montage de patas por buleria.
Olé ! .
Footsall omnisport En Marbé , Mâcon En Marbé Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 90 08 02 passionflamencomacon@gmail.com
English : Journée de stage flamenco avec Francis Buil Goyet
L’événement Journée de stage flamenco avec Francis Buil Goyet Mâcon a été mis à jour le 2025-11-28 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès