Journée de stage flamenco avec Francis Buil Goyet Footsall omnisport En Marbé , Mâcon Mâcon

Journée de stage flamenco avec Francis Buil Goyet

Nous vous donnons rendez-vous à la salle du footsall à Mâcon pour une journée de stage flamenco avec le danseur Francis Buil Goyet !

Voici le programme de la journée

11h-12h Stage Enfants, découverte du flamenco avec le travail du rythme, percussions corporelles avec ses mains et ses pieds.

13h-15h Stage débutants, initiation au tango avec exercices de palmas, zapateados, posture des bras, marquages.

15h15-17h15 Stage inter/avancés, compréhension de la rythmique, palmas, zapateados et montage de patas por buleria.

Olé ! .

