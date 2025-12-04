JOURNÉE DE STAGES FLAMENCO Montpellier

JOURNÉE DE STAGES FLAMENCO

1 Rue du Marché aux Bestiaux Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Profitez d’une journée de stages dimanche 14 décembre avec un programme qui met à l’honneur la communication et le cercle d’énergie composé par les trois éléments de cet art en permanente évolution.

Programme des Ateliers de Danse, Musique et Culture Flamenco

Dimanche 14 décembre

9h30 11h30 Stage de guitare (Fandangos y Jaleos)

11h30 13h30 Stage de Chant (Fandangos y Jaleos)

14h -16h Stage de danse FANDANGOS (niveau débutant)

16h 17h30 Stage de danse JALEOS (niveau intermédiaire)

Adresse MPT Frédéric Chopin, 1 rue du marché aux bestiaux, 34000 Montpellier

•Avec la participation de Maël Goldwaser à la guitare, Tatiana Ganoza à la danse et Mariano Zamora au chant/palmas

Les élèves inscrits aux stages de guitare et/ou de chant ont la possibilité d’assister à 1 de nos stages de danse pour s’exercer à la mise en pratique de l’accompagnement de la danse au chant et/ou à la guitare

Pour avoir plus d’info merci de nous contacter au 06 40 17 44 35 association Flamenco Puro

Inscription indispensable à l’avance en ligne/ places limités .

1 Rue du Marché aux Bestiaux Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 40 17 44 35 asso.flamenco.puro@gmail.com

English :

Enjoy a day of workshops on Sunday December 14, with a program focusing on communication and the energy circle made up of the three elements of this constantly evolving art.

