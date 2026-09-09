Informations pratiques

Varaire

Journée de valorisation du Chemin de St Jacques de Compostelle

Varaire Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 08:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Les 1000 mains poursuivent leur défi : relever les murs défaits par l'usure du temps sur le chemin légendaire de St jacques de Compostelle qui voit passer des milliers de cheminants ravis de voir notre travail

Les 1000 mains poursuivent leur défi : relever les murs défaits par l'usure du temps sur le chemin légendaire de St jacques de Compostelle qui voit passer des milliers de cheminants ravis de voir notre travail. Le samedi 3 octobre prochain, l'association invite habitants, curieux, néophytes à participer à une nouvelle journée de chantier participatif. Pas besoin d’être spécialiste : il suffit de venir avec ses deux mains. Que l'on soit habitué à notre tâche, ou que l'on n'est jamais posé une pierre sur une autre, chacun peut apporter sa contribution. Une belle journée pour apprendre, rencontrer et faire ensemble. Alors, qui relèvera le défi ?

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Varaire 46260 Lot Occitanie contact@1000mains.org

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English :

The 1,000 Hands continue their challenge: restoring the walls worn down by the passage of time along the legendary Camino de Santiago, which is traveled by thousands of pilgrims delighted to see our work

L’événement Journée de valorisation du Chemin de St Jacques de Compostelle Varaire a été mis à jour le 2026-09-09 par ADT46