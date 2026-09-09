Journée de valorisation du Chemin de St Jacques de Compostelle Varaire
samedi 3 octobre 2026 · Varaire
Informations pratiques
Varaire
Journée de valorisation du Chemin de St Jacques de Compostelle
Varaire Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 08:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Les 1000 mains poursuivent leur défi : relever les murs défaits par l'usure du temps sur le chemin légendaire de St jacques de Compostelle qui voit passer des milliers de cheminants ravis de voir notre travail
Les 1000 mains poursuivent leur défi : relever les murs défaits par l'usure du temps sur le chemin légendaire de St jacques de Compostelle qui voit passer des milliers de cheminants ravis de voir notre travail. Le samedi 3 octobre prochain, l'association invite habitants, curieux, néophytes à participer à une nouvelle journée de chantier participatif. Pas besoin d’être spécialiste : il suffit de venir avec ses deux mains. Que l'on soit habitué à notre tâche, ou que l'on n'est jamais posé une pierre sur une autre, chacun peut apporter sa contribution. Une belle journée pour apprendre, rencontrer et faire ensemble. Alors, qui relèvera le défi ?
.
Varaire 46260 Lot Occitanie contact@1000mains.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 1,000 Hands continue their challenge: restoring the walls worn down by the passage of time along the legendary Camino de Santiago, which is traveled by thousands of pilgrims delighted to see our work
L’événement Journée de valorisation du Chemin de St Jacques de Compostelle Varaire a été mis à jour le 2026-09-09 par ADT46