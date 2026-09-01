AGENDA · Moëlan-sur-Mer
Journée de vente à l’Armoire partagée L’Armoire Partagée Moëlan-sur-Mer
vendredi 18 septembre 2026 · L'Armoire Partagée · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Journée de vente à l’Armoire partagée
L’Armoire Partagée 18 Rue des Écoles Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-18 17:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Revente de vêtements seconde main, accessoires, linge de maison… .
L’Armoire Partagée 18 Rue des Écoles Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 7 66 98 69 41
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English :
L’événement Journée de vente à l’Armoire partagée Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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