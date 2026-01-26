Journée de vente et dépôt à l’Armoire partagée L’Armoire Partagée Moëlan-sur-Mer

Journée de vente et dépôt à l’Armoire partagée

L’Armoire Partagée 18 Rue des Écoles Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28 16:00:00

2026-02-28

Revente de vêtements seconde main, accessoires, linge de maison… .

