Journée Débroussaillage Saint-Léons
Journée Débroussaillage Saint-Léons samedi 7 mars 2026.
Journée Débroussaillage
Saint-Léons Aveyron
Début : Samedi 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Départ 9h30 Salle de la Valette. Amenez vos outils. Repas tiré du sac à midi, apéritif et dessert offerts. Organisée par l’association Léon’s Bouge.
Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie
English :
Departure 9:30 am Salle de la Valette. Bring your tools. Packed lunch, aperitif and dessert provided. Organized by the Léon’s Bouge association.
L’événement Journée Débroussaillage Saint-Léons a été mis à jour le 2026-02-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)