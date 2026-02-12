Journée Débroussaillage

Saint-Léons Aveyron

Début : Samedi 2026-03-07

2026-03-07

2026-03-07

Départ 9h30 Salle de la Valette. Amenez vos outils. Repas tiré du sac à midi, apéritif et dessert offerts. Organisée par l’association Léon’s Bouge.

Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie

English :

Departure 9:30 am Salle de la Valette. Bring your tools. Packed lunch, aperitif and dessert provided. Organized by the Léon’s Bouge association.

